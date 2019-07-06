Uşak’ta PTT mobil araçlarla hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor

PTT şubelerinde bulunan sistemin aynısına sahip mobil araçlar, posta, kargo, bankacılık gibi alanlardaki hizmeti, Uşak’ın nüfusu kalabalık köy ve mahallelerinde vatandaşın ayağına götürüyor.

Uşak PTT Başmüdürü İsmail Ertaş, mobil araçların kentin her noktasında hizmet verecek şekilde tasarlandığını ve bunun vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Uşak kent merkezi’ndeki mevcut iş yeri sayısını 32’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ertaş, PTT şube ve acentelerin bulunmadığı ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde hizmetlerin mobil araçlar yürütüldüğünü söyledi. Ertaş, “PTT kargo, PTT lojistik, bankacılık, havale tahsilat gibi bütün hizmetlerimizi yani PTT iş yerlerinin yaptığı tüm işlemleri gezici mobil aramızı aracımızla yürütmekteyiz. Aracımız haftanın 6 günü vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. İnsanımıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Hizmetten en çok çiftçiler memnun

Müşteriler ise ayaklarına kadar gelen bu hizmetten gayet memnun. Tarla ve bahçe işlerinin yoğun olduğu yaz günlerinde özellikle çiftçilikle uğraşan köylüler, mobil PTT aracına gelerek, elektrik, telefon gibi faturalarını kısa sürede ödeyip işlerinin başına dönüyorlar.

Sanayi sitesi çalışanları ise işlemlerini mobil PTT araçlarından yaparak, ödemeler için ayrıca zaman ayırmayıp, istirahat için daha fazla vakit bulabiliyorlar.

PTT müşterisi Mehmet Ali Açıkgöz, bütün ödemelerini mobil araçtan yaptığını ifade ederek, “İşlemlerimizi buradan yapıyoruz, ileri yaşta bulunanların Uşak’ a kadar gitmelerinin zor olduğundan bu hizmet kedilerine rahat ettiriyor. Belediye su ve köy su tahsilatının da bu araçtan yapılmasının daha iyi olacağın düşünüyoruz” diye konuştu.

PTT mobil araçta görevli memur Şerif Arslan’da mobil araçla hizmeti vatandaşların ayağına götürmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.