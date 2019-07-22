0553 313 94 23

Uşak’ta olta balıkçıları kıyasıya yarıştı

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelerek Uşak merkeze bağlı Göğem Mahallesindeki gölde toplanan 100 usta balıkçı, 3 gün boyunca en büyük, en çok ve en ağır balığı tutmak için yarıştı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:02
Uşak’ta olta balıkçıları kıyasıya yarıştı

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelerek Uşak merkeze bağlı Göğem Mahallesindeki gölde toplanan 100 usta balıkçı, 3 gün boyunca en büyük, en çok ve en ağır balığı tutmak için yarıştı.


Uşak Olta Balıkçıları Derneği tarafından Göğem Mahallesi Göleti’nde 3 gün boyunca süren yarışmalara İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa, Konya, Afyon, Kütahya, Burdur, Bilecik ve Uşak’tan 100’ün üstünde usta olta balıkçısı katıldı. Yarışmalar, en büyük balık, en çok balık ve toplam ağırlık kategorilerinde gerçekleşti.


Uşak Olta Balıkçıları Dernek Başkanı Ali Ersoy, çevre illerdeki balıkçılarla bir araya gelmek için böyle bir yarışma düzenlediklerini belirtti.


Yarışmaya Afyonkarahisar’dan katılan Gökhan Foni ise sürdürülebilir balıkçılığa destek vermek için yarışmaya katıldığını ifade ederek, Uşak Olta Balıkçıları Derneği’nin yasal olmayan yollarla balık avına karşı mücadelesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.


Yarışmada birinciliği 15 kilo 485 gram ağırlığı olan 7 balık ile Kütahya ekibi kazanırken, en büyük balık olan 4 kilo 40 gram balığı yakalayan da yine Kütahya ekibi oldu. Yarışma sonrasında dereceye giren olta balıkçıları çeşitli av malzemeleri ile ödüllendirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu’nu terletecek HDP sorusu
    1. Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu’nu..
    2. Batman’da seyir halindeki minibüs alev..
    3. Trabzonspor ve Malatyaspor'un..
    4. Ertuğrul Yalçınbayır kimdir? Ertuğrul..
    5. Soydan: “Fındıkta her yıl gördüğümüz..
    6. İnsan kaçakçılığı yapan şebeke..
    7. Tırnak mantarını geçiren doğal yöntem
    8. İstanbul'daki cinayet
    9. Başkan Hürriyet, Üçyol esnafıyla..
    10. Silahla oynarken kazara arkadaşını..
    11. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön..
    12. Düzce’de selde kaybolan bir kişinin..
    13. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2...
    14. Ankara'da civadan etkilenen 11 kişi..
    15. Güney Asya’daki sel felaketinde ölü..
    16. Genel Yayın Yönetmeni itiraf etti!..
    17. STAR Rafineri'den Aliağa Devlet..
    18. Denize açılan 46 düzensiz göçmen..
    19. Düzce'de bir çocuğun cansız bedenine..
    20. Adana Demirspor’da çalışmalar sürüyor
    21. Kuveyt Türk, Kısa Vadeli Alacak..
    22. Rusya’da menfez çöktü, yük treni..
    23. Nissibi Köprüsü’ne ulaşım tek şeritten..
    24. Tarsus’ta ’migren’ söyleşisi
    25. Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü,..
    26. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme..
    27. Ereğli Belediyesi ekipleri dilencilere..
    28. Bartın Üniversitesi üniversite..
    29. Sel felaketinin vurduğu Düzce'de..
    30. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde..
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!