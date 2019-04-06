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Uşak’ta ’Miras Kaçakçılığı’ projesi hayata geçirildi

Uşak Üniversitesi öğrencileri Savaş Avci, Melek Özkan ve Ramazan Öztoprak tarihi değerleriyle ünlü Uşak’ta define avcılığına dikkat çekmek için “Miras Kaçakçılığı” projesini hayata geçirdi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 13:10
Uşak’ta ’Miras Kaçakçılığı’ projesi hayata geçirildi

Uşak Üniversitesi öğrencileri Savaş Avci, Melek Özkan ve Ramazan Öztoprak tarihi değerleriyle ünlü Uşak’ta define avcılığına dikkat çekmek için “Miras Kaçakçılığı” projesini hayata geçirdi.


Projenin ilk ayağında define avcılığını konu alan 20 karikatür İsmet Paşa Caddesinde yer alan Tiritoğlu Parkında sergilendi. Burada konuşan Savaş Avcı tarihi eser kaçakçılığı ve defineciliğin Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Uşak’ın da önemli sorunları arasında yer aldığını söyledi. Avcı; “ İlk etkinliğimiz şu an gördüğünüz gibi karikatür sergisi, sonrasında Blaundusantik kentinde basın açıklaması yapmayı düşünüyorduk ama ne yazık ki Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığından izin çıkmadı. Sonrasında Sayın Valimizin ve Arkeoloji Bölümü hocalarımızın yer alacağı bir kamu spotu çekmeyi düşünüyoruz. Hatta bir imam oynatarak hırsızlığın her türlüsünün, tarihi eser kaçakçılığının günah olduğunu işlemek istiyoruz. Uşak Jandarma Komutanlığından yardım alarak bu tür kaçakçılık olaylarının cezai müeyyidesi nedir yada bir definecilik faaliyeti görüldüğünde nereye ihbar edilir konularında da bilgi vermeyi amaçlıyoruz” dedi.


Projenin 3. aşamasındaslogan yarışması düzenleyeceklerini belirten Avcı; “İnteraktif bir proje amaçladığımız için halkı da işin içine katmayı amaçladık ve bu yarışmayı onun için düşündük. Yarışma 18 Nisan’da başlayacak ve Nisan sonu gibi bitecek. “Miras Kaçakçılığı” Projesinin sloganını halkın bulmasını istedik. Yarışmada birinci olan slogana 300 lira vereceğiz. Sponsorumuz olmayınca biz üç arkadaşız, 100’er lira verdik, elimizden bu kadarı geldi.Jüri üyeleri Arkeoloji hocalarımız olacak, 3 Mayıs’ta ödülümüzü vererek projemizi sonlandıracağız” şeklinde konuştu.


Karikatürler ve projenin yarışma sonucu belirlenen sloganı18-24 Mayıs müzeler haftasında Uşak’ta yapılacak etkinlikte sergilenecek.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 13:10
  1. sergi
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