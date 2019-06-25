Uşak’ta ‘Matematik Öğretmenleri Mesleki Gelişim Çalıştayı’

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uşak Kanyon Koleji işbirliği ile yapılan "Ortaokul Matematik Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Çalıştayı-2" açılışı Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Paşa Amfisi’nde yapılan açılış oturumuna, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yaşar Akyay, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altınay, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Birgin, Uşak Kanyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Servet Rüştü Karahan, öğretmenler ve akademisyenler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Karahan, Uşak’ta eğitimin kalitesini ve seviyesini daha yukarılara taşımak için geçen yıl ilki gerçekleştirilen çalıştayın, bu sene ikincisini düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Karahan, “Dünya hızlı bir değişim ve gelişim içinde. Çağın bilgi ve beceri seviyesini her alanda yakalamak gerekiyor. Öğretmenlerimizin de bu seviyeyi yakalamaları gerekiyor. Değerli Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Savaş matematikçi. Uşak’ta eğitimin gelişmesini arzulayan bir Rektörümüz, Eğitim Fakültemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz var. Hep beraber eğitim kalitesini arttırma sorumluluğunu taşıyoruz. Destek olan ve katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Çocuklarımıza yeni ufuklar kazandırmamız, yeni hedefler göstermemiz lazım”

Rektör Savaş ise ‘Dünya Medeniyetine İslam Matematikçilerinin Katkıları’ adlı sunumunda, matematiğin yaşamın her anında olduğunu dile getirerek, matematik eğitiminin neden önem arz ettiğini anlattı. Rektör Savaş, dünyada söz sahibi olan güçlü ülkeler arasında olmak için gençlerimizin iyi eğitilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bunu da öğretmenlerin gerçekleştireceğini belirtti. Savaş konuşmasında şunları söyledi:

“Öğretmenler olarak bir hedefimizin olması gerekiyor. Çocuklarımıza yeni ufuklar kazandırmamız, yeni hedefler göstermemiz lazım. Matematik ile ilgili genel bir kanı ‘korku’dur. Matematik dersi denince öğrencilerin ayakları geri gidiyor. İnsanlar matematiği öğrenemediklerini söylüyorlar. Bu algıyı değiştirmek öğretmenlerin elindedir. İlköğretim ve ortaokulda matematiği sevdirirsek, çocuklarımız matematikten korkmayacaktır. Matematiğin hayatın her katmanında, doğanın her yerinde olduğunu anlatmamız ve göstermemiz gerekiyor. Kısacası sevgili öğretmenler Matematik öğretimi çok ama çok önemlidir. Bununla birlikte değişen dünyaya ayak uydurmazsak, kendimizi değiştirmez ve yenilemezsek, hep gelişmekte olan ülkeler kategorisinde kalırız. Bu yüzden eğitim-öğretimde yeni yaklaşımları takip etmeli ve çocuklarımıza etkinliklerle birlikte matematiği sevdirmeliyiz. Ezberci eğitim ile hiçbir yere varılamaz. Ayrıca çocuklarımıza dersleri sevdirirken bir yandan da ahlakı da öğretmemiz gerekmektedir. Bu denge önemlidir.”

Eğitimler 2 gün daha devam edecek

Mustafa Kemal Paşa Amfisinde başlayan ilk gün eğitimlerinde, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Baloğlu “Matematik Korkusu Nedir? Başa Çıkmak Mümkün mü?” ve Uşak Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Necla Gürefe “Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirerek, öğretmenlerin sorularını cevapladı.