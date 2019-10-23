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Uşak'ta çıkan yangında dumandan zehirlenen 4 kişi öldü

Uşak'taki bir evde eşyaların tutuşması sonrası çıkan yangında dumandan zehirlenen baba ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi,

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:17
Uşak'ta çıkan yangında dumandan zehirlenen 4 kişi öldü

Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen baba ve çocuğu öldü, anne hastaneye kaldırıldı.

Elmalıdere Mahallesi 1. Çelikhan Sokak'taki müstakil evde ikamet eden Bülent Yaşar'ın kardeşi Şaban Yaşar'ın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, evde bazı eşyaların ve yalıtım malzemelerinin yandığını, aynı aileden 5 kişinin baygın vaziyette olduğunu gördü.

Yangın sonrası çıkan dumandan zehirlenen baba Bülent Yaşar (32), çocukları Muhammed Nurkan (9), Muhammed Furkan (6) ile Aişe Nur Yaşar'ın (3) hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan anne Yasemin Yaşar'ı (27) ise hastaneye kaldırdı.

Olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:17
  1. Elmalıdere Mahallesi 1. Çelikhan Sokak
  2. yangın
  3. Uşak
  4. ev yangını

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