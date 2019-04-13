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Uşak’ta ki “Çökertme” operasyonunda 7 tutuklama

Uşak’ta KOM şube tarafından organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen “Çökertme” adı verilen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7’si tutuklandı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 01:51
Uşak’ta ki “Çökertme” operasyonunda 7 tutuklama

Uşak’ta KOM şube tarafından organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen “Çökertme” adı verilen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7’si tutuklandı.


Uşak’ta geçen gün KOM şubenin yaptığı büyük çaplı operasyonda "Suç İşlemek İçin Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Suç Örgütü Adına Faaliyetlerde Bulunmak, Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etmek, Azmettirmek, Silahla Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama " gibi çeşitli suçları işledikleri öne sürülen örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltınan alınan ve adliyeye 10 kişiden 7’si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Uşak’ta yasa dışı yollarla birçok kişiyi mağdur ettiği öne sürülen, organize suç örgütü üyelerine yönelik uzun süren teknik takip sonucunda Uşak Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi tarafından Uşak’ta belirlenen adreslere eşzamanı operasyon düzenlendi.


Gerçekleştirilen operasyonda örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Simitçi Nusret lakaplı Nurettin Altıntop’un da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınırken, polis tarafından ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 Adet Tabanca, 38 Adet Fişek, 2 Adet Uyuşturucu Nitelikli Hap,5 Adet Senet,Suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 975 lira para ele geçirildi.


Gözaltına alınan 16 şüpheliden 6’sı ifade işlemleri sonrası serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 10 şüpheli önce Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra adliyeye sevk edildi.


Savcılık işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden Nurettin Altıntop (59) , Rafet Akdaş, Tekin Uğur (52), Mehmet Çetin (40) , Barış Ünlüyurt (48) , Yusuf Tolga Dağlaraşar (30), Murat Kazmacı (41)tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 01:51
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