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Uşak'ta kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları

Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşların katılımıyla dağlık alanda arama yapıldı

17 Ocak 2019 Perşembe 18:53
Uşak'ta kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları

UŞAK (AA) - Uşak'ta, 3 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adamı arama çalışmaları başlatıldı.

Banaz ilçesinde yaşayan, kızının evinden otomobille ayrıldığı pazartesi gününden bu yana haber alınamayan 80 yaşındaki Asım Kavak'ı arama çalışmalarına polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

31 Ağustos Mahallesi ile Kuşdemir köyü arasındaki dağlık alanda sürdürülen arama çalışmalarına 2 eğitimli köpek de eşlik etti.

Gün boyu sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamaması ve havanın kararması üzerine aramaya yarına kadar ara verildi.

Asım Kavak'ın oğlu Yüksel Kavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların hızlandırılmasını isteyerek, "Pazartesi günü saat 17.00 gibi babamla telefonla görüştük. 21.00 gibi de kız kardeşimle görüşmüş. Gece 'hastaneye gidiyorum' diye evden çıkmış. O saatten beri babama ulaşamıyoruz. Bugün otomobili bulundu. Emniyet güçlerimizden ve vatandaşlardan Allah razı olsun çalışıyorlar. Bir an önce babamı bulmak istiyoruz." dedi.

- Olay

Kızının Banaz ilçesindeki evinde yaşayan ve pazartesi günü otomobille ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Kavak'ın kullandığı 64 FR 898 plakalı otomobil, 31 Ağustos Mahallesi Rüzgar Sokak'ta terk edilmiş halde bulunmuştu.

Görgü tanıkları, otomobilin pazartesi akşamı kara saplandığını, kurtarmak için 2 kişinin uğraş verdiğini ve başarılı olamayınca yaya olarak uzaklaştıklarını söylemişti.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:53
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