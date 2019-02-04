0553 313 94 23

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:15
Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

UŞAK (AA) - Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eşi ve oğluyla birlikte Uşak'dan İzmir istikametine giden Fahrettin Hacıoğlu'nun (62) kullandığı 35 PN 740 plakalı otomobil, Çınar köyü yakınlarında yolun karşı yönünden gelen Ali Yılmaz idaresindeki 64 KY 400 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Fahrettin Hacıoğlu ile eşi Safiye Hacıoğlu (61) olay yerinde yaşamını yitirirken, oğulları Mesut Hacıoğlu (39) ile diğer otomobilin sürücüsü Ali Yılmaz ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken Mesut Hacıoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, İstanbul Tuzla'daki birliğinde vatani görevini yaparken beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ve dün toprağa verilen Piyade Er Umut Kayran'ın ailesine taziye ziyaretine giden Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kaza yerine uğrayarak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal'dan bilgi aldı.

Kazaya karışan araçlar, yapılan incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:15
  1. Ambulans
  2. jandarma
  3. kaza
  4. otomobil
  5. polis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan "AB ile mali mekanizmada şart kabul etmiyoruz" açıklaması
    1. İran'dan "AB ile mali mekanizmada şart..
    2. CHP-İP kabul etmemişti! Celal Doğan'ı..
    3. İzmir yeni tiyatro sahnesine kavuştu
    4. Erdoğan talimatı verdi! Alparslan..
    5. Uşak'ta feci kaza! 3 kişi öldü, 1 kişi..
    6. Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 ölü,..
    7. Türkiye'den 5 ayda 143 bin ton fındık..
    8. Kızılay'dan eğitime destek kampanyası
    9. Salda Gölü millet bahçesine CHP'li..
    10. Avro Bölgesi'nde ekonomi iklimi..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de
    12. Etiyopya'da iki cami ateşe verildi
    13. Mobilya devinden ilginç karar!
    14. Kayserispor'da hedef 2'de 2
    15. İstanbul seçim anket sonuçları 2019..
    16. Binali Yıldırım, 'AK Parti adaylarının..
    17. Kestiği ağacın altında kalarak can verdi
    18. Araç sahiplerine kötü haber! Benzine..
    19. Askerlik sistemiyle ilgili flaş..
    20. "Cemal Kaşıkçı Sokağı" için imza..
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor