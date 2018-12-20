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Uşak'ta iki grup arasındaki kavga

Eşme ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından gerçekleştirilen izinsiz yürüyüş ve Suriyelilerin evlerinin taşlanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 27 kişi, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi

20 Aralık 2018 Perşembe 12:58
Uşak'ta iki grup arasındaki kavga

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde izinsiz yürüyüş ve Suriyelilerin evlerinin taşlanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının, Eşme ilçesinde yolda yürüyen Suriyeli çifte, alkollü oldukları tespit edilen 2 kişinin otomobilden inerek saldırması ve ardından tarafların yakınlarının da katıldığı kavgada 3 kişinin yaralanmasının ardından başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında kavganın ardından gerçekleştirilen izinsiz yürüyüş ve Suriyelilerin evlerinin taşlanmasına yönelik olayla ilgili gözaltına alınan 27 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyette serbest bırakıldı.

- Olay

Eşme'de pazar günü gün Şehit Ali Bey Mahallesi'nde alkollü oldukları tespit edilen iki kişi, yolda yürüyen Suriyeli çifte saldırmış, tarafların yakınlarının da kavgaya karıştığı olayda bir kişi bıçak, iki kişi de darp sonucu yaralanmıştı.

Olaydan bir gün sonra sınır dışı edilmek üzere 51 Suriyeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülmüş yaşanan olayı protesto etmek isteyen yaklaşık 500 kişilik grup yürüyüş yapmış, bu sırada bazı kişiler Suriyelilerin kaldığı 15 evi taşlamıştı.

İzinsiz yürüyüş düzenledikleri ve Suriyelilerin yaşadığı evleri taşladıkları iddiasıyla 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kavgaya karışan 5 Suriyeli, "kasten yaralama ve adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla, 4 kişi de sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sevk eden paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:58
  1. Eşme
  2. gerginlik
  3. gözaltı
  4. kavga
  5. savcılık
  6. Uşak
  7. Yürüyüş

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