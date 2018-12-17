Uşak'ta iki grup arasında kavga: 3 yaralı
Polis 10 şüpheliyi gözaltına aldı17 Aralık 2018 Pazartesi 17:28
UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şehit Ali Bey Mahallesi'nde iki grup arasında "laf atma" meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada 1 kişi bıçakla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.
Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen Suriye uyruklu 10 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan oturma izni bulunmayan 51 Suriyeli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine götürüldü.
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