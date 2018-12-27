Uşak'ta hemzemin geçitte kaza: 1 yaralı

Uşak'ta hemzemin geçitte kaza: 1 yaralı27 Aralık 2018 Perşembe 16:32
UŞAK (AA) - Uşak'ta hemzemin geçitte yedek lokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.
Makinist M.S'nin kullandığı, sefer sayısı olmayan yedek lokomotif, Öksüz köyü mevkisinde kontrolsüz hemzemin geçite giren Coşkun Albayrak'ın kullandığı 64 FU 585 plakalı minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüsün sürücüsü yaralandı.
Albayrak, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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