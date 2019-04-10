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Uşak'ta hayvanseverlerden sessiz protesto

Bir grup vatandaş, hayvanlara yönelik şiddet olaylarına ağızlarını bantlayarak tepki gösterdi

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:32
Uşak'ta hayvanseverlerden sessiz protesto

UŞAK (AA) - Uşak'ta, hayvanlara yönelik şiddet olayları protesto edildi.

Kentte dün bağlı halde bulunan sokak köpeğine yönelik şiddete ve Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 13 sokak köpeğinin ölü bulunmasına tepki gösteren hayvanseverler, Tiritoğlu Parkı'nda bir araya geldi.

Ağızlarını siyah bantlarla kapatan hayvanseverler, ellerindeki pankartlarla hayvanlara yönelik yaşanan şiddet olaylarını sessiz protesto etti.

Çok sayıda vatandaşın da destek olduğu eylemin ardından açıklama yapan Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı veteriner Nebahat Avcu, hayvanlara yönelik artan şiddetin son bulmasını istedi.

Sokak hayvanlarının sahipsiz olmadığını belirten Avcu, "Uşak'ta sokak köpeğine yapılan şiddet ve Ankara'da yaşanan olay hepimizi derinden üzdü. Biz sorumluların bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.




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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 18:32
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