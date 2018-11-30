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Uşak'ta FETÖ/PDY operasyonu

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla bir yıldır aranan karı-koca gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklandı

30 Kasım 2018 Cuma 18:22
Uşak'ta FETÖ/PDY operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan çift tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yıldır aranan H.A. (31) ile eşi F.A'nın (31) kaldıkları yeri tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.

Bu arada, memurken KHK ile meslekten ihraç edilen H.A. ve örgütün eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan eşi F.A'nın, şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öğrenildi.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:22
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  3. operasyon
  4. polis
  5. Uşak

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