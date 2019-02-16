Uşak’ta FETÖ operasyonunda 3 tutuklama 2010 yılındaki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı’nda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Uşak’ta gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edilirken 3’ü tutuklandı.

2010 yılındaki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı’nda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Uşak’ta gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edilirken 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara merkezli 76 ilde FETÖ üyelerinin 2010 yılındaki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı’na önceden sorulara erişerek örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine başlatılan operasyonda Uşak’ta 9 şahıs gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki ifade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3’ü ’terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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