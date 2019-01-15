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Uşak'ta eğitime kar engeli

İl genelinde eğitime bir gün ara verildi

15 Ocak 2019 Salı 19:17
Uşak'ta eğitime kar engeli

UŞAK (AA) - Uşak'ta, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime yarın ara verileceği bildirildi.

Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kanser ve kronik ağır hastalığı olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:17
  1. Engel
  2. kar
  3. Okul
  4. yağış

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