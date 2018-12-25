Uşak'ta eğitime kar engeli

Uşak genelinde akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı nedeniyle Uşak Valiliği, il genelinde 26 Aralık 2018 Çarşamba günü eğitime bir gün ara verileceğini bildirdi.

Öte yandan yetkililer kar yağışının sabah saatlerine kadar süreceğini belirtirken, sabahın ilk ışıklarıyla don olayının yaşanmasını söylediler.

Bu bağlamda sürücülerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri alınması istenildi.