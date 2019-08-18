0553 313 94 23

Uşak'ta "Drift Festivali" düzenlendi

- Uşak Belediyesi Süpermoto Yarış Pisti'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar araçlarıyla başarılı zikzaklar çizen sürücüleri heyecanla izledi

18 Ağustos 2019 Pazar 16:48
Uşak'ta "Drift Festivali" düzenlendi

UŞAK (AA) - Uşak'ta, farklı şehirlerden gelen pilotların katılımıyla "Drift Festivali" düzenlendi.

Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "Uşak Drift 2 Festivali", Uşak Belediyesi Süpermoto Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.

Özel donanımlı araçlarıyla drift pilotları, parkurda hızlı zikzaklar çizerek izleyicilere heyecanlı ve keyifli dakikalar yaşattı.

Çok sayıda vatandaş sıcak havaya rağmen, her parkur sonrası lastik değiştiren sporcuları, tribünden ve demir bariyerlerin arkasından takip etti.

Gün boyu devam eden gösterilerde, Türkiye ve Avrupa Süpermoto şampiyonu Asrın Rodi Pak motoruyla gösteri yaptı.

Etkinlikte drift aracına binen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, drift pilotunun yanında pistte 2 tur attıktan sonra tecrübelerini vatandaşlarla paylaştı.

Uşak'ta bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirten Çakın, "Çok heyecanlı bir andı. Ancak böylesi etkinlikleri özel pistlerde yapmak gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Uşak'a gelip bize bu heyecanı yaşatan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Uşak Motor Sporları Kulübü Başkanı Mümtaz Pak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uşak'ta ikincisi defa düzenlenen etkinliğe katılımın son derece yoğun olduğunu söyledi.

Otomobil sporlarının belli kurallar içinde yapıldığı zaman tehlikeli değil gayet heyecanlı olduğunu aktaran Pak, "Bugün müthiş bir kalabalık var. Amacımız, kapalı ve güvenli alanda otomobil sporlarının yapılabileceğini ama normal trafikte kurallara uyulması gerektiğini vurgulamak." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 16:48
  1. Drift Festivali
  2. Drift Pilotu
  3. Mümtaz Pak
  4. Uşak Belediyesi'
  5. Uşak Belediyesi Süpermoto Yarış Pisti
  6. Yarış pisti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahil güvenlikten 2 ayrı operasyon! 56 kişi yakalandı
    1. Sahil güvenlikten 2 ayrı operasyon! 56..
    2. Akıma kapılan asansör servis elemanı..
    3. Dünyaca ünlü İngiliz yıldız futbolu..
    4. Devrek’te trafik kazası: 2 yaralı
    5. Perinçek'ten dikkat çeken "Feyzioğlu"..
    6. Kuşadası’nda 2 operasyonda 56 düzensiz..
    7. 4 kişinin öldüğü otomobil barajdan..
    8. Mide yanmasını yatıştırmanın yolları
    9. İzmir’de zehirlenen 7 köpek telef oldu
    10. Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
    11. Asansörü tamir etmek isteyen genç,..
    12. Ashley Cole futbolu bıraktı
    13. Uşak'ta "Drift Festivali" düzenlendi
    14. Kilis’te 2 kaçak göçmen ve 3..
    15. Mardin’de terör operasyonu: 10 gözaltı
    16. 4,8 milyon avroluk soygunun firarisi..
    17. Çocuk tacizcisi rahiplerin imdadına..
    18. D-100 karayolu Çağlayan mevkisinde..
    19. İspanyol çiftçi 215 kiloluk dev kabak..
    20. Manisaspor 3. Lig’e de eksi puanla..
    21. Başkan Günel, Mübadele Derneği genel..
    22. Daredenliler Ali Kınık ve Mustafa..
    23. Galatasaray’dan Hasan Şaş açıklaması
    24. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!
    25. Ekrem’i aklayan CHP’li trollere cevap:..
    26. Kamışlı’da bombalı araçla saldırı: 1..
    27. Aliağaspor FK geleceğin yıldızlarını..
    28. Sağanak sonrası zehirli gaz ortaya..
    29. TEM’de trafik durma noktasına geldi
    30. Traktör altında kalan karı koca öldü
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım