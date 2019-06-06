Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Ali Ayrancı'nın (69) kullandığı 42 FGN 81 plakalı otomobil Güllüköy yakınlarındaki Kavaklıdere mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye devrildi. Sürücü Ayrancı, olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan Ali Baykal (45) yaralandı. Baykal, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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