0553 313 94 23

Uşak’ta devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Uşak’ın Banaz ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:08
Uşak’ta devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Uşak’ın Banaz ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Banaz ilçesi Kızılhisar köyü kavşağında meydana geldi. Selami Yüce (30) idaresindeki 03 VS 133 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Yüce ile birlikte yakınları Şahizar (56), Devlet (59), İsmet (55), İlknur (29), Hasan (8) ve Burçak Yüce (2) yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yarlılardan İsmet Yüce burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkuteli’nde anız ve ekin yangını
    1. Korkuteli’nde anız ve ekin yangını
    2. Sporda şiddet kanun teklifi Adalet..
    3. Nihat Genç'ten İmamoğlu'na bomba soru:..
    4. AYK ve TTK’dan Kuzey Kıbrıs Türk..
    5. Aydın’da büyük göçmen operasyonu!
    6. Kaymakamın acı günü
    7. Jandarma 25 bin liralık elektronik..
    8. 121 personelle 21 adrese eş zamanlı..
    9. Kars’ta kablo hırsızları yakayı ele..
    10. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..
    11. Bakan Selçuk STK temsilcileri,..
    12. Savcı Akyüz Manyas’ta göreve başladı
    13. Balıkesirspor yönetimi Vali Yazıcı’yı..
    14. Belediye başkanları Gebze esnafını..
    15. Atatürk Stadyumu yeni sezona..
    16. Yüreğir’de park ve yeşil alanların..
    17. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin..
    18. Serbest piyasada altın fiyatları
    19. Saman indirirken römorktan düştü
    20. Avrupalı gençler Şanlıurfa’da
    21. Şamlı Panayırı’na binler akın etti
    22. Engelli kızın düğün hayali gerçek oldu
    23. Başkan Vergili muhtarlarla ilk..
    24. Nilüfer Belediyesi’nin kültürel..
    25. Başkan Çakmak başarılı öğrencileri..
    26. Suyun önemi yeni nesillere aşılanıyor
    27. Başkan Aydar, depremin sembolü..
    28. CHP’li başkanlar fikir alışverişinde..
    29. Eskişehir’de renkli yürüyüş
    30. TBMM Genel Kurulu
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!