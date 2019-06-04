0553 313 94 23

Uşak’ta bayram namazı

Uşak’ta vatandaşlar bayram namazı dolayısı ile camilere akın etti.

04 Haziran 2019 Salı 10:04
Uşak’ta bayram namazı

Uşak’ta vatandaşlar bayram namazı dolayısı ile camilere akın etti.


Kentte bayram namazı 06.17’de kılındı. Uşak halkı sabahın erken saatlerinden itibaren kentin çeşitli semtlerinden gelerek tarihi Ulu Cami ve Burma Cami’ini doldurdu. Bazı vatandaşlarbayram namazını mahalle camilerinde kılmayı tercih ederken bazıları da tarihi Ulu Cami ve Burma Camii de namazı kılmayı tercih etti.


Bayram namazı programı Uşak Müftüsü Kazım Güzel’in, kürsüden merkezi vaaz vermesi ile başladı. Güzel verdiği hutbede, bayramların önemine vurgu yaptı. Güzel, “Bayram günleri, Ramazanı eda eden kullarına Rabbimizin bir ikramıdır. Bugün birbirimize yaklaşma, gönlümüzün ve hanemizin kapılarını açma, mutluluğumuzu paylaşma vaktidir. Bugün bayrama kavuşan bir mümin olmanın umudunu, şükrünü ve sevincini gittiğimiz her yere taşıma zamanıdır. Rabbimizin bu emrine uyarak, bu ilahi davete icabet ederek, Ramazan’da kazandığımız güzel hasletleri hayatımız boyunca devam ettirelim. Ramazan günleri bitmiş olsa da Ramazan bereketi ve Ramazan samimiyeti ömrümüzden eksik olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere bütün İslam âleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bayramın insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.


Hutbe sonrası bayram namazı kılındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Telekom’dan Ramazan Bayramı’na özel film
    1. Türk Telekom’dan Ramazan Bayramı’na..
    2. THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’dan..
    3. Rusya Kazakistan'da yeni füzesini test..
    4. Maden üretimi artıyor dışa bağımlılık..
    5. Tır şoförleri bayramı kuyrukta geçirdi
    6. Mardin’de çifte bayram
    7. Elazığ’da bayramlaşma programı
    8. Trabzonspor’da Ünal Karaman imzayı..
    9. MHP Çanakkale İl Başkanı Pınar’dan..
    10. Camide Fransız turistin cüzdanını..
    11. Çocuklar camilerde Kur'an ahlakıyla..
    12. Avaşin, Zap ve Gara'ya hava harekatı
    13. Pençe Harekatı'nda 6 terörist etkisiz..
    14. Bakan Turhan, vatandaşlarlabayramlaştı
    15. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    16. Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü..
    17. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    18. Sarıkamış’ta bayramlaşma töreni
    19. Bakan Turhan, Trabzon’da..
    20. Kimya sektöründen mayısta 1,94 milyar..
    21. MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı..
    22. Başkan Bozdoğan, huzurevi sakinleri..
    23. MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara..
    24. Kazakistan’da 12 inşaat işçisi..
    25. Tek biletle 5 keşif noktası
    26. Avrupa borsaları
    27. Asya borsaları
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe..
    29. Bayram sabahı ev yangını
    30. Turkcell’den yeşil enerjiye tam destek
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."