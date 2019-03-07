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Uşak'ta 5 yıldır kayıp olan yaşlı kadının cesedine ulaşıldı

Banaz ilçesinde hakkında 5 yıl önce kayıp başvurusu yapılan yaşlı kadının cesedi, arazide toprağa gömülü olarak bulundu - Babası ve annesiyle birlikte cinayet şüphesiyle önceki gün gözaltına alınan torunun, ifadesinde babaannesini annesinin öldürdüğünü söylediği öğrenildi

07 Mart 2019 Perşembe 16:49
Uşak'ta 5 yıldır kayıp olan yaşlı kadının cesedine ulaşıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde 5 yıl önce kayıp başvurusu yapılan, önceki gün oğlu, gelini ve torununun cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı 83 yaşındaki kadının toprağa gömülü cesedi bulundu.

Banaz'ın Susuz köyünde 15 Ocak 2014'te kayıp başvurusu yapılan ancak bulunamayan Hacer C. ile ilgili araştırma yapan jandarma ekibinin kadının oğluna ait telefon sinyallerinden tespit ettiği Çubukkıran mevkisinde yürütülen arama çalışmasında cesede ulaşıldı.

İş makinesiyle yapılan kazıda bulunan ve kayıp kadına ait olduğu değerlendirilen cesedin DNA analizi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan dün cinayet şüphesiyle annesi ve babasıyla birlikte gözaltına alınan torun M.C'nin jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

M.C'nin ifadesinde babaannesini, aralarında geçimsizlik bulunan annesinin öldürdüğünü, cesedi babasıyla beraber gömdüklerini söylediği öğrenildi.

- Olay

Hacer C'nin bulunması için 5 yıl önce yürütülen çalışmalardan sonuç alınamamasına rağmen dosyayı kapatmayan Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ay önce olayın aydınlatılması için özel bir ekip kurmuş, oğlu M.C. ve gelini L.C'nin, telefon sinyallerinin incelenmesi sonucu ihbardan 10 gün önce gece vakti Çubukkıran mevkisine gittikleri tespit edilmişti.

Yaşlı kadının eşi ve oğluyla birlikte gözaltına alınan oğlu, ifadesinde eşinin kendisine "annen öldü" dediğini, bunun üzerine annesinin cesedini battaniyeye sararak bir araziye gömdüklerini, vicdan azabı duyduğunu söylemişti.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:49
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