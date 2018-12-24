Uşak'ta 3 kardeşin evde ölü bulunması

İZMİR (AA) - Uşak'ta kaldıkları evde ölü bulunan biri bedensel engelli 3 kardeşin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Uşak'tan kente gelen ölen kardeşlerin yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.

Kardeşlerin dayısı İbrahim Milli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğenlerinin ölüm haberiyle yıkıldıklarını söyledi.

Kardeşlerin babası Kazım ile ağabeyleri Serkan Yeşilkuşak'ın sabah uyandıklarında olayı fark ettiklerini belirten Milli, şunları dile getirdi:

"Üç evladımızı kaybettik. Olayın düğünde yenen yemekten olduğu söyleniyor ama biz sobadan sızan karbonmonoksit gazından şüpheleniyoruz çünkü sobayı yaktıktan sonra uyumuşlar. Baba ve diğer oğlu, farklı odalarda uyumuş. Onlar bugün gelemedi. Uşak'ta yemekten zehirlenme şüphesinden dolayı kan örnekleri aldılar. Yemekten olsaydı başka kişiler de zehirlenirdi.

Şu an herhangi bir gelişme yok. Hem oradan hem de İzmir Adli Tıp Kurumundan çıkacak sonuçları bekleyeceğiz."

Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen üç kardeşin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Uşak'a götürüldü.

- Olay

Karaağaç Mahallesi'nde dün 2 katlı evin birinci katında yaşayan Kazım Yeşilkuşak, sabah saatlerinde aynı odada kalan kızları Ayşe Yeşilkuşak (25) ve Hatice Özdemir (19) ile bedensel engelli oğlu Ali Yeşilkuşak'ın (16) yerde hareketsiz olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde 3 kardeşin hayatını kaybettiği belirlenmişti.



Polis ekiplerince, karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu değerlendirilen olayın, ölen kardeşlerin istifra ettiğinin anlaşılması üzerine gıda zehirlenmesi olabileceği ihtimali üzerinde durulmuş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune almıştı.



Ölen kardeşlerden Hatice Özdemir'in 15 gün önce evlendiği, yakınlarının düğününe katılmak için babaevine geldiği, dün akşam ablası ve kardeşiyle gittikleri düğünde ikram edilen yemekten yedikleri öğrenilmişti.

