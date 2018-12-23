THY- Euroleague
0553 313 94 23

Uşak'ta 3 kardeş evde ölü bulundu

Üç kardeşin, karbonmonoksit ya da gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettikleri değerlendiriliyor

23 Aralık 2018 Pazar 13:04
Uşak'ta 3 kardeş evde ölü bulundu

UŞAK (AA) - Uşak'ta biri bedensel engelli 3 kardeş evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Karaağaç Mahallesi'nde 2 katlı evin birinci katında yaşayan Kazım Yeşilkuşak, sabah saatlerinde aynı odada kalan kızları Ayşe Yeşilkuşak (25) ve Hatice Özdemir (19) ile bedensel engelli oğlu Ali Yeşilkuşak'ın (16) yerde hareketsiz olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde 3 kardeşin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince karbonmonoksit zehirlenmesi olarak değerlendirilen olayın ölen kardeşlerin istifra ettiğinin görülmesi üzerine gıda zehirlenmesi olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek yemeklerden numune aldı.

Baba Kazım Yeşilkuşak ile büyük oğlu Serkan Yeşilkuşak'ın farklı odalarda kaldığı, hayatını kaybeden 3 kardeşin ise aynı odada oldukları tespit edildi.

Ölen kardeşlerden Hatice Özdemir'in 15 gün önce evlendiği, yakınlarının düğününe katılmak için babaevine geldiği, dün akşam ablası ve kardeşiyle gittikleri düğünde ikram edilen yemekten yedikleri öğrenildi.

Kardeşlerin cenazeleri olay yerindeki savcılık incelemesi sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 13:04
  1. 3 kardeş
  2. polis
  3. savcılık
  4. Şüpheli Ölüm
  5. Uşak
  6. Zehirlenme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Türkiye diplomaside, insani yardımlarda olduğu kadar, ticaret diplomasisinde de kendisinden giderek daha fazla söz ettiriyor."
    1. Erdoğan: "Türkiye diplomaside, insani..
    2. Erdoğan: "(Endonezya'daki tsunami) Tüm..
    3. 'Kozmik' oda davasında taze firar
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu çatı..
    5. Erdoğan: "Yürürlüğe koyduğumuz..
    6. Uşak'ta 3 kardeş evde ölü bulundu
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında..
    8. Sağlık Bakanlığının obezite cerrahisi..
    9. Irak ve Kuveyt, sınırda petrol arayacak
    10. Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçına..
    11. FETÖ'cü komiser itiraf etti! Polis..
    12. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,..
    13. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    14. "Netanyahu modern zamanların..
    15. Bylock’çu Akay’ın yerine Aksar seçildi
    16. Suriye sınırını geçmek isterken..
    17. Eski ahşap seçim sandıkları kedilere..
    18. Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya: "Soğuk..
    19. Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
    20. Tüm vatandaşları ilgilendiren..
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak