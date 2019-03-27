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Uşak'ta 268 bin 275 seçmen 965 sandıkta oy kullanacak

Türkiye'de 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Uşak'ta 268 bin 275 seçmen 965 sandıkta oy kullanacak- Uşaklılar il, ilçe ve belde belediye başkanlıkları, belediye meclis üyeliği ile il genel meclisi üyelikleri ve muhtarlar için sandığa gidecek

27 Mart 2019 Çarşamba 12:10
Uşak'ta 268 bin 275 seçmen 965 sandıkta oy kullanacak

UŞAK (AA) - Uşak'ta 268 bin 275 seçmen 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Uşaklılar il, ilçe ve belde belediye başkanlıkları, belediye meclis üyeliği ile il genel meclisi üyelikleri ve muhtarlar için oy kullanacak.

- Seçmen sayısı 5 yılda 14 bin 324 arttı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Uşak'ta 268 bin 275 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana Uşak'taki seçmen sayısı 14 bin 324 arttı.

Uşak'ta kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre 25 sandık arttı.

2014’teki yerel seçimlerde 941 sandığın kurulduğu Uşak'ta pazar günü yapılacak seçimlerde 965 sandık kurulacak.

- İlçelerde en fazla seçmen Banaz ve Eşme'de

Uşak il merkezinde pazar günü 579 sandıkta 176 bin 360 seçmen oy kullanacak. Merkez ilçenin dışında Eşme'de 124 sandıkta 28 bin 312, Banaz'da 113 sandıkta 28 bin 164, Sivaslı'da 62 sandıkta 16 bin 13, Ulubey'de 53 sandıkta 10 bin 810, Karahallı'da ise 34 sandıkta 8 bin 616 seçmen oy kullanacak.

Bir öncesi seçimlerde Uşak merkez, Banaz, Eşme ve Karahallı'da AK Parti'li, Sivaslı ve Ulubey'de ise CHP'li belediye başkan adayları seçimi kazanmıştı.


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:10
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