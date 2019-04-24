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Uşak’ta 23 Nisan dolayısıyla uçurtma şöleni düzenlendi

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kutlamaları kapsamında ’uçurtma şöleni’ düzenledi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 14:13
Uşak’ta 23 Nisan dolayısıyla uçurtma şöleni düzenlendi

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kutlamaları kapsamında ’uçurtma şöleni’ düzenledi.


Atapark’ta bir araya gelen gençler, minikler ve aileler beraberce uçurtma uçurdu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, 23 Nisan’ın dünyanın tek çocuk bayramı olduğunu ve bu kapsamda etkinliklerin düzenlendiğini söyledi. Can, "Biz de bugün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yurtlarımızda kalan öğrencilerimizle, Gençlik Merkezindeki öğrencilerimizle gönüllülük hareketi olarak, çocukları ağabeyleriyle, ablalarıyla çocukları buluşturarak, onların bayramını bayram gibi kutlamalarını eğlenmelerini, uçurtma uçurmalarını, balon oynamalarını, güzel bir gün geçirmelerini hedefledik. Bugün Atapark’ta bunun için toplandık. Uşak Üniversiteden gençlerimiz, ailelerimiz, çocuklarımız bayramı kendi ruhuna uygun olarak kutlamalarını arzu ettik. Buraya katılan tüm gençlerimize, ailelerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bayramları tüm ülkemize tüm gençlerimize tüm çocuklarımıza kutlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 14:13
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