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Uşak’ta 15 Temmuz etkinlikleri

Uşak Valiliği tarafından, 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:35
Uşak’ta 15 Temmuz etkinlikleri

Uşak Valiliği tarafından, 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.


Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda, anı defterini imzalayarak kısa bir konuşma yapması ile tören başladı. Ardından Şekerevleri mezarlığı yanındaki garnizon şehitliğinde Kur-an’ı Kerim okunup dualar edildi. Daha sonra Uşak’ lı şehitlerin mezarları tek tek ziyaret edildi.


Buradaki programdan sonra 15 Temmuz’ da Marmaris’te hain kurşunlara hedef olan Demokrasi Şehidimiz Mehmet Çetin’in Uşak Merkez’e bağlı Yoncalı Köyü’ndeki şehitliği ziyaret edildi.


Daha sonra köy çıkışında kurulan Şehit Mehmet Çetin Hatıra Ormanı’na ağaç dikildi. Dönüşte köyün çok amaçlı salonunda Şehit Mehmet Çetin’in anne ve babası ile birlikte oturan Uşak Valisi Funda Kocabıyık günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.



“O gece herkes şehitlik için sokaklara çıktı”


Vali Kocabıyık burada bir konuşma yaptı. Konuşmasında darbe girişiminin esas nedeninin bir iç savaş çıkarma olduğunu söyleyen Vali Kocabıyık, “Bu vatan kolay kurulmadı, öyle kolay yıkılamaz. O gece herkes şehitlik için sokaklara çıktı. O gece bu vatanın evlatları tankların altında kendisini ezdirdi bayrağını ve değerlerini ezdirmedi. Asıl maksat memlekette bir iç savaş çıkarıp ortalığı karıştırmaktı. O gece Yoncalı Köyü’ de bir şehit verdi” diye konuştu.


Vali Kocabıyık, geceye dair anılarını da anlattı.


Son olarak Kent Merkezi’ndeki Ulu Cami’de Uşak Belediyesi tarafından lokma dağıtıldı.


Anma törenine Uşak Valisi Funda Kocabıyık, vali yardımcıları, Alay Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ergüder, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş ve daire müdüdürleri katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:35
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