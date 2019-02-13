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Uşak’ta 111 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

Uşak’ta, FETÖ’nün 17-25 Aralık sürecinden sonra başlatılan soruşturma kapsamında açılan 36 sanıklı davada yargılamaya devam edildi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 20:08
Uşak’ta 111 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

Uşak’ta, FETÖ’nün 17-25 Aralık sürecinden sonra başlatılan soruşturma kapsamında açılan 36 sanıklı davada yargılamaya devam edildi.



Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü ayağına, mevcut davadan dolayı tutuklu bulunan, FETÖ’nün "bürokrasi imamının yardımcısı" olduğu öne sürülen tekstilci iş adamı sanık Hazim Sesli, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları davaya katıldı. Dava, Uşak merkezli FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık 3 yıl önce başlatılırken, davada firari olanlar dahil toplam 111 sanık bulunuyor. Dava sürecinde alınan ara kararlar neticesinde, dava belirli bölümlere ayrılırken, davanın bir numaralı sanığı örgüt elebaşı Fetullah Gülen’le beraber bazı sanıkların Ankara’da görülen FETÖ ana davasında yargılanmaları yönünde önceden karar alınmıştı.



Uşak’ta görülmeye devam eden davanın bugünkü duruşmasına Hazim Sesli, tutuklu olduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılarak savunmasına devam etti. Mahkeme heyeti tutukluluk hali devam eden ve salonda hazır bulunan eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım, il imamı olduğu iddia edilen Mustafa Balcı, eski il imamı olduğu öne sürülen Mustafa Ali Gökbudak, Serkan Dönmez, Mehmet Sesli, İsmail Saydam, Ahmet Ünal ve Mehmet Yüksekkaya ile diğer sanıkları ve savunma avukatlarının dinledi.



9’u tutuklu 36 kişinin yargılandığı davada savcılık tarafından "Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek, Terör Örgütü Üyesi Olmak, Anayasal Düzeni Değiştirmeye Çalışmak" suçlarından sanıklar hakkında, 36 yıla kadar hapis cezası istemi bulunurken, bazı sanıklar içinde beraat kararı alınması istemi bulunuyor.



Davanın devam eden bugünkü duruşmasının ardından kaldığı yerden yarında devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 20:08
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