Uşaklı Alperenler Yeni Zelenda’da yapılan katliamı protesto etti

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Uşak İl Başkanlığı Yeni Zelenda’da iki camiye yönelik gerçekleştirilen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı terör saldırısına tepki olarak gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından basın açıklaması düzenledi.

Tiritoğlu Parkında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Sezer, saldırıyı nefretle kınadıklarını belirtti. Sezer, "Dün Yeni Zelanda’da Haçlı canavarının 21.yüzyıl versiyonunu izledi tüm dünya.Cuma namazı kılan masum insanların üstüne kurşunlar yağdı.İçinde kadınların ve çocukların da bulunduğu kırk dokuz can secdeden Rablerine kanatlandılar. Teröristlerin yazdığı manifestodan anlıyoruz ki bu saldırı aslında İstanbul’a yapılmıştır. Peygamber övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerine yapılmıştır. 1683’te Viyana önlerinden geri dönen Türk ordusuna yapılmıştır.Avrupa içlerinde yetim kalmış evlad-ı fatihana yapılmıştır.

Bu saldırı aynı zamanda Ortaçağ Avrupasının içlerine doğru ahlak ve adalet taşıyan,geri dönerken de ardında bir elif gibi göğe yükselen minareler, bir gökyüzü gibi arzı kuşatan çil çil kubbeler bırakan Büyük Türk Milletinin nizam-ı alem misyonuna yapılmış bir saldırıdır. HZ. Ömer gibi rükudan, HZ. Osman gibi rahleden, HZ. Ali gibi secdeden şehadete ulaşan 49 kardeşime Rabbimden rahmet,yaralılara acil şifalar diliyorum. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak ve kanımız aksa da zafer İslam’ın olacaktır" dedi.