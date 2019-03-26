0553 313 94 23

Uşak’ı ve Ege bölgesini temsil edecekler

Uşak Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriGençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl 4.

26 Mart 2019 Salı 16:03
Uşak’ı ve Ege bölgesini temsil edecekler

Uşak Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriGençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl 4.’nü düzenlediği ’Kültür Sanat Yarışmaları’kapsamında yapılanbilgi yarışmasında Ege bölge 1.’si oldu.


Denizli Merkez Efendi Kongre Merkezinde düzenlenen yarışmaya İzmir, Manisa, Kütahya, Afyon, Muğla, Aydın, Denizli ve Uşak ilinden gelen öğrenciler katıldı. Yarışmada Uşak 3 lise, 3 üniversite öğrencisi olmak üzere 6 öğrencitarafından temsil edildi. Üniversite öğrencileri kendikategorisinde 4. olurken Uşak Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ’Tarih, Genel Kültür, Spor, Edebiyat’ konularında sorulan 20 sorunun 13’üne doğru cevap vererek Ege Bölge birinciliğini elde etti.


Okul öğrencileri Ümmü Gülsüm Yatırlı, Meryem Armağan ve Ayşe Naz Koşar 12-15 Mayıs Gençlik Haftası Kutlamaları programı çerçevesinde Ankara’da yapılacak olan Türkiye finalinde Uşak’ı ve Ege bölgesini temsil edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:03
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şahinbey’den üçüncü polis karakolu
    1. Şahinbey’den üçüncü polis karakolu
    2. Alevi kanaat önderlerinden Kırmızı’ya..
    3. Edirne Valisi Canalp, özel çocuklarla..
    4. Siyah havuç neye iyi gelir?
    5. Mor havuç neye iyi gelir?
    6. Karaciğer nakli oldu ilk kez yumurta,..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "13-14-15..
    8. Minik bebeğiniz için en doğru ayakkabı..
    9. Şehitler anısına 20 metrelik Türk..
    10. AK Parti'nin Van mitingi
    11. Yemen'den ABD'nin Golan Tepeleri..
    12. Nurdağı’nda Muhsin Yazıcıoğlu ve..
    13. "Vergi kaçıran kimse şehrül emin..
    14. Çiftlik Bank iddianamesinin detayları..
    15. 832. Sokak asfaltlanıyor
    16. AK Parti'nin adayı çekildiğini açıkladı
    17. Ömer İşlek’ten Korkuteli’ne "Doğal..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan..
    19. Matadorlar meclise giriyor
    20. Gaün öğrencilerine akademik kariyer..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız