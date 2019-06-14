0553 313 94 23

Uşak’da askerler vatandaşa lokma dağıttı

IHAAW183451-GEN/14-06-2019- Uşak’da askerler vatandaşa lokma dağıttı- Uşak’ta jandarma teşkilatının 180.

14 Haziran 2019 Cuma 18:50
Uşak’da askerler vatandaşa lokma dağıttı

IHAAW183451-GEN/14-06-2019- Uşak’da askerler vatandaşa lokma dağıttı- Uşak’ta jandarma teşkilatının 180. yılı kutlama etkinlikleri(Fotoğraflı - Görüntülü)Caner EşmeUŞAK (İHA) - Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma teşkilatının 180. yıl dönümü dolayısı ile askerler tarafından mevlid-i şerif okutulup vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.Kutlama etkinlikler kapsamında Uşak Merkez Yücetepe Caminde askerler tarafından hazırlanan lokma Cuma namazı öncesi vatandaşlara ikram edildi. İki asker ise cami girişinde cemaate gül suyu ile karşıladı. Namaz öncesi ise şehit olan asker ve polisler için mevlid-i şerif okundu.Cemaat ise namaz çıkışında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve polislere bol bol dualar etti.(CE-GC)14.06.2019 18:45:45TSINNNN

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:50
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB’nin öğrencilere karne hediyesi ''Karneni getir buzda kay'' başladı
    1. İBB’nin öğrencilere karne hediyesi..
    2. 1. Uluslararası Anadolu Kartalı-2019..
    3. OGM Ormanspor kupasını aldı
    4. İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
    5. Hintli doktorlardan hasta yakını..
    6. Rus lider Putin'den dikkat çeken..
    7. Filistin'den Manama'daki çalıştaya..
    8. Jeotermal kaynaklı şehirler Ankara’da..
    9. Uludağ Üniversitesi 2019 taban..
    10. HKÜ 5’inci mezunlarını verdi
    11. İsrail Gazze'de 34 Filistinliyi yaraladı
    12. Devlet Bahçeli partililer tarafından..
    13. Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde..
    14. Ankara'da rüşvet operasyonu
    15. YÖK Başkan vekili Er değişimleri..
    16. Samsun’da fuhuş operasyonunda 2..
    17. Pazaryeri’nin tek köy okulunda karne..
    18. Türkiye'de okumak için sıraya girdiler
    19. TÜGVA'dan öğrenciler için doğa kampı
    20. Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a..
    21. Edremit’te uyuşturucu ticaretine sıkı..
    22. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    23. Mudanya sahilinde seyyar operasyonu
    24. Uşak’da askerler vatandaşa lokma..
    25. Diyarbakır’da jandarma teşkilatının..
    26. Trakya Üniversitesi YÖK atlas 2019..
    27. Jandarma Teşkilatı’nın 180. gurur yılı
    28. İstanbul Öğretmen Akademileri kapanış..
    29. Beştepe'den Murat Alan'a yapılan..
    30. Türk Yıldızları'ndan prova uçuşu
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu