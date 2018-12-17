Uşak Valisi şehit evini ziyaret etti
Uşak Valisi Funda Kocabıyık Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nazım Tuncer'in ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi17 Aralık 2018 Pazartesi 23:43
UŞAK (AA) - Uşak Valisi Funda Kocabıyık Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nazım Tuncer'in ailesini ziyaret etti.
Vali Kocabıyık, şehidin Banaz ilçesi Kızılhisar köyündeki evinde annesi Ayşe Tuncer ve babası Mehmet Tuncer'i ziyaret ederek başsağlığı diledi.
Anne Tuncer'e uzun süre sarılarak acısını paylaşan Kocabıyık, gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehidin cenazesinin yarın Uşak'a getirileceğini söyleyen Kocabıyık bir süre baba Mehmet Tuncer ile konuştu.
Kocabıyık, terör ve teröristlerin yüce Türk milletine hesap vereceğini, şehidin kanının yerde kalmayacağını söyledi.
Öte yandan şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehit Nazım Tuncer'in (34) evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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