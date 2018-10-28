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Funda Kocabıyık kimdir? Uşak valisi Funda Kocabıyık mı oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. MEB Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık Uşak Valiliğine atandı.Funda Kocabıyık kimdir? Uşak valisi olan Funda Kocabıyık nereli ve kaç yaşında? Funda Kocabıyık hangi görevlerde bulundu? İşteFunda Kocabıyık biyografisi.

28 Ekim 2018 Pazar 21:02
Funda Kocabıyık kimdir? Uşak valisi Funda Kocabıyık mı oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. MEB Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık Uşak Valiliğine atandı.Funda Kocabıyık kimdir? Uşak valisi olan Funda Kocabıyık nereli ve kaç yaşında? Funda Kocabıyık hangi görevlerde bulundu? İşteFunda Kocabıyık biyografisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor. Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi. İçişleri Bakanlığı Mülga Dernekler Dairesi Başkanı Yılmaz Doruk Artvin Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürü Sinan Güner Bartın Valiliğine, TBMM Başkan Başmüşaviri Mustafa Çiftçi Çorum Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp Edirne Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Taşbilek Gümüşhane Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu Isparta Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Türker Öksüz Kars Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Sezer Kırıkkale Valiliğine, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz Muş Valiliğine, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan Sivas Valiliğine, MEB Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık Uşak Valiliğine atandı.

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Funda Kocabıyık kimdir?

Funda Kocabıyık, 1972 yılında Kahramanmaraş Afşin'de doğdu. Yüksek öğrenimini Hacettepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü'nde tamamladı. 1994 yılında Felsefe Grubu Öğretmeni olarak Ordu Ünye İmam Hatip Lisesi'nde göreve başladı. 1995 yılından 2005 yılına kadar Ankara Dikmen Lisesi'nde Felsefe Grubu Öğretmenliği görevini yürüttü. 2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'nın açtığı Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcısı oldu. 3 Kasım 2008 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişliği Yeterlik Sınavını kazanarak Teftiş Kurulu Başkanlığında Bakanlık Müfettişliği görevine atandı. 14 Şubat 2011 tarihinde MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü olarak atandı. 28 Ocak 2012 tarihinde ise 652 Sayılı KHK uyarınca MEB Teşkilat Kanunu'nun değişmesi ile kurulan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne atandı. 13 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü atandı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:02
  1. Bartın
  2. Kırıkkale
  3. Uşak
  4. Sivas
  5. Ordu
  6. Muş
  7. Kahramanmaraş
  8. Kars
  9. İstanbul
  10. Isparta
  11. Gümüşhane
  12. Gaziantep
  13. Erzurum
  14. Edirne
  15. Çorum
  16. Artvin
  17. Ankara
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