Uşak Üniversitesi’nden tekstil mühendisliği öğrencilerine büyük imkan

Uşak Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih eden öğrencilere çeşitli kurumlardan burs ve istihdam imkanı sağlanıyor.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı’ kapsamında pilot üniversite olan Uşak Üniversitesi’nin, Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarında ilgili bölümleri tercih eden öğrencilere, burs imkanları ve istihdam sağlandığına dikkat çekti. Rektör Savaş, Üniversitemiz yapmış olduğu çalışmalarla, Uşak’ın, bölgenin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı da hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu kapsamda, 2019-2020 öğretim döneminden itibaren Tekstil Mühendisliği bölümümüzü tercih eden öğrencilerimize gerekli şartları sağlamaları koşuluyla, sektör temsilcileri tarafından eğitim bursu verilecek ve istihdam garantisi sağlanacak. Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih eden en yüksek puanlı ilk 10 öğrenciye, Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) tarafından normal öğretim süresi olan 4 yıl boyunca 10 ay süre ile 500 TL karşılıksız burs sağlanıyor. Ayrıca İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİB) tarafından, YKS tercihlerinin ilk 5’inden birisinin Tekstil Mühendisliği olması kaydıyla, programa yerleşenler için ilk 20 binde olanlara 9 ay süreyle bin 828 TL eğitim bursu verilecek. Eğitim bursundan yararlanan öğrencilerin sektörde çalışma taahhüdü vermeleri halinde, firmalarda en az 5 yıl iş garantisi verilebilecek. ÖSYM Tercih kılavuzunda Uşak Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümüne verilen burslar yer almaktadır. İlgili kurumlarla, Türkiye’de Tekstil Mühendisliği algısını yükseltmek ve öğrencilerin bu bölümü daha çok tercih etmelerini sağlamak için el ele verdik” dedi.