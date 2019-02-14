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Uşak Üniversitesinde Kenevir Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulacak

14 Şubat 2019 Perşembe 16:26
Uşak Üniversitesinde Kenevir Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulacak

UŞAK (AA) - Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kenevir üretimine katkı sağlamak amacıyla üniversite bünyesinde Kenevir Uygulama ve Araştırma Merkezi kuracaklarını bildirdi.

Rektör Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de kenevir üretiminin arttırılması amacıyla ulusal düzeyde yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kenevir tarımın artırılabilmesi için üniversite bünyesinde Kenevir Uygulama ve Araştırma Merkezi kuracaklarını aktaran Savaş, Uşak'ın da kenevir üretim izni verilen kentlerden bir tanesi olduğunu hatırlattı.

Kenevirin kağıt üretiminden ilaç yapımına, tekstil ürünlerinden biyo yakıta, bina yalıtım malzemelerinden kozmetik ürünlerine kadar birçok sektörde kullanıldığına işaret eden Ekrem Savaş, şunları kaydetti:

"Kenevir, yetiştiriciliğinde tarım ilacına fazla ihtiyacı olmayan, tohumlarının besin değerinin yüksek olması nedeniyle hayvan beslemede kullanılabilen, aynı zamanda radyasyon temizleme özelliği olan bir bitkidir. Birçok faydası olan kenevirin, narkotik özelliği bahanesi ile dünyadaki ve Türkiye'deki üretimi kısıtlanmaya çalışılmıştır. Son yıllarda bu bitkinin önemi daha fazla anlaşılmaya başlamış, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyu gündeme getirmesi ile bitkinin hak ettiği önemi tekrar kazanacağını düşünmekteyim.

Kuracağımız merkez aracılığıyla, adaptasyon faaliyetlerine, Ar-Ge çalışmalarına, uygulamalarda karşılaşılan sorunlara etkili çözüm üretebilmesine ve yürütülmesine destek olacağız. Paydaşlarımız ile fikir alışverişlerinde bulunarak, personellerinin bilgi düzeylerinin arttırılması ve ihtiyaç duydukları çalışmalarda akademik desteğin sağlanması noktasında çalışmalar yürüteceğiz. Yerli kenevirin geliştirilmesi ile ilgili lisansüstü çalışmalar hayata geçirilmesini sağlayacağız. Ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve sempozyum düzenleyerek, konu hakkında söz sahibi olacağız."

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:26
  1. araştırma merkezi
  2. Kenevir
  3. Uşak Üniversitesi

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