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Uşak Üniversitesinde kadınlar günü etkinliği

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile serbest kürsü ve sürpriz kısa film gösterimi etkinliği düzenledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:01
Uşak Üniversitesinde kadınlar günü etkinliği

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile serbest kürsü ve sürpriz kısa film gösterimi etkinliği düzenledi.


Etkinlik Uşak Üniversitesi 1 Eylül kampüs yerleşkesinde bulunan Şehit Erol Olçok sinema salonunda düzenlendi. Günün önemiyle ilgili hazırlanan serbest kürsüye katılan öğrenciler kadın ve erkeğin eşitliği konusunda düşünce ve fikirlerini paylaştılar. Farklı bölüm ve fakülteden katılan öğrenciler toplumda kadına yönelik cinsel tacizlere dikkat çekerek bu durumun giderilmesi için bireylerin bilinçlendirilmesinin gerekli olduğunun altını çizdiler. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün popüler kültüre alet olduğunu söyleyen katılımcılar bu durumun kadın erkek eşitliğine zarar verdiğinin altını çizdiler.


Programın devamında Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği "Araf" ile Alfonso Cuaron’un Oscar ödüllüfilmi "Roma"nın gösterilmeden önce günün önemiyle ilgili sürpriz bir kısa film gösterimi yapıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:01
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