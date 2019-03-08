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Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden ilginç 8 Mart etkinliği

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili ilginç etkinlik düzenlediler.

08 Mart 2019 Cuma 15:27
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden ilginç 8 Mart etkinliği

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili ilginç etkinlik düzenlediler.


1 Eylül Kampüsünün öğrenci çarşısında stant açan tıp öğrencileri geçtiğimiz yılda ülke genelinde şiddet görerek hayatını kaybeden kadınların ismini ve yaşanan cinayetleri yazarak bir manken üzerinde sergilediler.


Farkındalık oluşturmak amaçlı düzenlenen etkinlikte birincilikleri başaran kadınların kısaca hikayeleri de aktarıldı, ziyaretçiler bilgilendirildi.


Öğrenci arkadaşlarını toplumda kadına yönelik cinsel tacizler konusunda bilgilendirmeyi planlayan öğrenciler internet üzerinden de konuyla alakalı anket oluşturduklarını aktardılar.


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili düzenlenen bu etkinlik öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:27
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