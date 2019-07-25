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Uşak Üniversitesi sivil havacılıkta tanınan ilk devlet üniversitesi oldu

Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu A1, kategorisinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) “Tanınan Okul Onay Sertifikası” almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi oldu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:46
Uşak Üniversitesi sivil havacılıkta tanınan ilk devlet üniversitesi oldu

Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu A1, kategorisinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) “Tanınan Okul Onay Sertifikası” almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi oldu. SHGM ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında oluşturulan sivil havacılık komisyonunun çalışmaları neticesinde, eğitim kalitesini arttırmak amacıyla 2018 yılında yükseköğrenim kurumlarının “Tanınan Okul Onay Sertifikası” alma zorunluluğu getirilmişti.


Belgeye sahip olan yükseköğrenim kurumlarının, eğitim faaliyetlerini devam ettirmelerini sağlayan “Tanınan Okul Onay Sertifikası” ile mezun olan öğrenciler, diplomaya ek olarak tanınan okul sertifikası alarak, hava aracı bakım sektöründe, istihdam ihtiyacı bulunan onaylayıcı bakım personeli lisansını almak üzere sınav muafiyetleri ve iş tecrübe süresi avantajını elde ediyorlar.



“Sivil Havacılık Sektörüne Tam Donanımlı Teknikerler Yetiştiriliyor”


Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi veren Okul Müdürü Doç. Dr. Abdullah Yıldız, "Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulumuz 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, Uçak Teknolojisi ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programlarıyla faaliyetlerine başlamıştır. Okulumuzda yürütmüş olduğumuz çalışmalarla öğrencilerimizin, iş hayatında tam donanımlı ve havacılık sektörüne hazır teknikerler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Meslek Yüksekokulumuz bu alanda eğitim veren önemli merkezlerden biridir. Yüksekokulumuzun öğretim elemanlarının özverili çalışmaları ve Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın destekleriyle, ulusal akreditasyon çalışmamızı da başarıyla tamamladık." şeklinde konuştu.



“Mezunlarımız Sivil Havacılık, Ulusal/Uluslararası Savunma ve Uzay Sanayi Sektörlerinde Önemli İşler Başaracaklar”


Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu’nun A1 kategorisinde tanınan okul belgesi alan ilk devlet üniversitesi olduğuna dikkat çeken Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, "SHGM akreditasyon sertifikası sayesinde mezunlarımız, SHY-147 Lisansı için gereken modül (yeterlilik) sınavlarından muaf olacak ve bakım deneyim süreleri A1 kategorisi için 2 yıla düşecektir. A1 kategorisinde yetki alan meslek yüksekokulumuzun mezunları, havacılık sektörünün türbin motorlu uçaklar kategorisindeki bakım faaliyetlerinde daha etkin yer alabilecektir." dedi. Prof. Dr. Savaş, "Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, ülkemizin havacılık sektörünün gelişmesine katkı sağlıyoruz ve dünya ekonomisinde önemli yeri olan havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanlar yetiştiriyoruz. Sivil havacılık alanında önemli bir belge olan sertifikayı alarak, bir devlet üniversitesinde ücretsiz eğitim görecekleri programı tercih etmelerini hedeflemekteyiz. Uşak ilini bu anlamda bir merkez haline getireceğiz. Bizler mezunlarımızın, Sivil Havacılık, Ulusal/Uluslararası Savunma ve Uzay Sanayi sektörlerinde önemli işler başaracaklarına inanıyoruz. Bu başarıda emeği geçenleri tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:46
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