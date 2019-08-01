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Uşak Üniversitesi Seranova Seramikle protokol imzaladı

Uşak Üniversitesi, Seranova Seramik Sanayi ve Ticaret A.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:26
Uşak Üniversitesi Seranova Seramikle protokol imzaladı

Uşak Üniversitesi, Seranova Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzaladı.


Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Seranova Seramik Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Ertuğrul, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş, Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik(DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan katıldı. DTS Tasarım Merkezinin “Horizon” adlı ürünü Seranova Seramik portföyünde yerini aldı,


Prof. Dr. Ekrem Savaş protokolün amacının, Seranova Seramik ile DTS Tasarım Merkezi arasında, tasarım, eğitim, bilimsel, teknik, iyileştirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi, sonuçların bilimsel yöntemlerle araştırılarak, çalışma programlarının geliştirilmesi ve uygulanması olduğunu belirtti.



“Horizon adlı tasarımımız, Seranova Seramik portföyünde sergilenmeye başladı”


Üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem verdiklerine dikkat çeken Rektör Savaş, “İmzaladığımız işbirliği protokolleriyle, sanayi kuruluşlarımızla bağlarımız daha da güçleniyor. Çalışmalarımız ve yeni işbirliklerimiz tüm hızıyla devam edecek. DTS Tasarım Merkezimiz bölgedeki sanayi kuruluşlarına yüksek katma değerli ürün tasarım desteği sağlıyor. Merkezimizde görevli tasarımcı ve teknik personelimizin geliştirdikleri ürünler, anlaşma sağladığımız kuruluşlarımızın portföylerinde yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde “Horizon” adlı tasarımımız, Seranova Seramik portföyünde sergilenmeye başladı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Protokolün hayırlı olmasını temenni ediyor, işbirliklerinden dolayı Seranova Seramik’e teşekkür ediyorum”dedi.



“Protokol bizlere başarı getirecek”


Yaşar Ertuğrul, Uşak Üniversitesi ile imzalamış oldukları protokolden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi’nin sektörel anlamda başarılarına başarı katacağını ve tasarım konusunda yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldıracağına inandığını ifade etti.


Protokol imza töreninin ardından Ertuğrul ve beraberindeki heyet, DTS Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinde incelemelerde bulundu.DTS Tasarım Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tarhan, tasarım merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:26
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