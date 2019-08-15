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Uşak Ticaret Borsası

Makarnalık buğdayın kilogramı 1,50-1,55 liradan işlem gördü

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:23
Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,50-1,55 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,50-1,55
Yemlik Buğdaykg1.20-1,30
Arpakg1,15-1,20
Nohutkg2,00-3,00
Susamkg12,00-13,00
Beyaz Haşhaşkg16,50-16,50
Mavi Haşhaşkg12,00-12,50
Sarı Haşhaşkg11.00-11,00

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:23
  1. Et
  2. hububat
  3. Uşak Ticaret Borsası

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