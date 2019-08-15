Uşak Ticaret Borsası Makarnalık buğdayın kilogramı 1,50-1,55 liradan işlem gördü

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,50-1,55 liradan satıldı. UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Ürün Miktar Fiyat (TL) Hububat Makarnalık Buğday kg 1,50-1,55 Yemlik Buğday kg 1.20-1,30 Arpa kg 1,15-1,20 Nohut kg 2,00-3,00 Susam kg 12,00-13,00 Beyaz Haşhaş kg 16,50-16,50 Mavi Haşhaş kg 12,00-12,50 Sarı Haşhaş kg 11.00-11,00



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