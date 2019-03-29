Uşak Ticaret Borsası Makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,15-1,30 liradan işlem gördü

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,15-1,30 liradan İşlem gördü. UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Ürün Miktar Fiyat (TL) Hububat Makarnalık Buğday kg 1,15-1,30 Arpa kg 1,10-1,25 Nohut Naturel kg 2,50-3,50 Mavi Haşhaş kg 18,00-19,50 Sarı Haşhaş kg 9,00-9,50 Beyaz Haşhaş kg 16,00-16,50 Susam kg 12,00-13,00



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