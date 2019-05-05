Uşak Gençlik Festivalinde ebru sanatına yoğun ilgi

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tarafından gerçekleştirilen Gençlik Festivali’nin son gününde açılan ve ebru sanatı çalışmasının uygulamalı olarak gösterildiği stant büyük ilgili gördü.

Uşak Bir Eylül Stadyumunda yapılan etkinliklerde, çeşitli çocuk oyunları, kingbox, hentbol, masa tenisi, ok atma gibi spor stantlarının yanı sıra el yapımı fayans işlemeciliği, çeşitli el sanatları ve ebru sanatı standı yer aldı. Festivalin en çok ilgi gören standı ebru sanatının sergilendiği stant olurken, stant da resim öğretmeni Fikriye Kaya büyük bir sabırla ziyaretçilere ebru sanatını uygulamalı olarak gösterdi. Kaya, ziyaretçilere bir yandan ebru sanatının tarihçesini, malzemelerin nelerden ve nasıl yapıldığını anlatırken diğer yandan diğer yandan standa gelen çocuklara tek tek uygulamalı resim yaptırdı.

Öte yandan, festivalde okçuluk standı da büyük beğeni topladı.