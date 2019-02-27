0553 313 94 23

Uşak Fevzi Çakmak Kız Andolu İmam Hatip Lisesinden ’Vefa Projesi’

Uşak Fevzi Çakmak Kız Andolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yalçın Kılıç, koordinatör öğretmen Müzeyyen Küçükkaya ile öğrencileri “Vefalı nesiller Ecdadının Peşinde” isimli bir projeyi hayata geçirdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:42
Uşak Fevzi Çakmak Kız Andolu İmam Hatip Lisesinden ’Vefa Projesi’

Uşak Fevzi Çakmak Kız Andolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yalçın Kılıç, koordinatör öğretmen Müzeyyen Küçükkaya ile öğrencileri “Vefalı nesiller Ecdadının Peşinde” isimli bir projeyi hayata geçirdi.


Vefalı ve bilinçli bir nesilyetiştirmek adına hazırlanan ve uygulamaya konulan projede sınıflardan belirli öğrenciler seçilerek planlan yerlere ziyaretler gerçekleştirildi. ilk olarak Uşak Huzur Evi ziyaret edildi. Öğrenciler büyüklerinin deneyimlerinden faydalanırken onların duygu ve düşüncelerine ortak oldular. Huzur evi sakinleri de gerçekleştirilen bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Uygulamanın devamında Budaklar Köyü İlkokuluna gidildi. Buradaki öğrencilere kitap ve kırtasiye yardımı yapıldı. Lise düzeyindeki öğrencilerin kendilerinden küçük öğrencileri de ziyaret etmeleri, onları unutmamaları vefanın bir örneği olarak kendilerine öğretildi.


Projenin devamında önceden tespit edilen ve izin alınan yaşlılar ve hastalar, evlerinde ziyaret edildi. Görüşmelere 3-4 kişilik gruplar halinde giden öğrenciler, hasta ve yaşlı ziyaretinin adabını yaşayarak öğrendiler. Öğrenciler son olarak emekli öğretmen Mehmet Göç’ü evinde ziyaret ettiler.


Öğrencilerden olumlu geri dönüş alınan projenin her eğitim-öğretim yılında devam ettirilmesi planlanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:42
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Mikrokrediler işsizliğin önüne geçiyor"
    1. "Mikrokrediler işsizliğin önüne geçiyor"
    2. Özel Hayat Hastanesi 41. yılını kutladı
    3. Balat'ta çökme riski! Giriş ve..
    4. Narlıdere metrosu kapsamında trafik..
    5. Flamenko Şarkıcısı Arcngel ve Yeni..
    6. Binlerce Tepeköylü Başkan Uçak’ı..
    7. Tuzluca’da iki aile arasında bulunan..
    8. Tekirdağ’da FETÖ’nün TSK’daki kripto..
    9. Bayan Çolakbayrakdar, yeni doğum yapan..
    10. Kasımpaşa, tur peşinde
    11. Benzine 11 kuruş indirim yapıldı
    12. Zincirleme kazada 3 çocuk yaralandı
    13. Avrupa borsaları
    14. Tuzla’daki koku paniğiyle ilgili bir..
    15. Berger’den GETHAM’a ziyaret
    16. “Simsarlara karşı devlet önlem alır”
    17. Başkan Erdoğan ittifakları kıyasladı:..
    18. Gerilim artıyor! Pakistan tüm hava..
    19. Pakistan, Hindistan'la yaşanan..
    20. Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin’den..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız