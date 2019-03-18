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Uşak BİLSEM’den 18 Mart’a özel klip

Uşak Bilim ve Sanat Merkezi’nin öğretmen ve öğrencileri, 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:03
Uşak BİLSEM’den 18 Mart’a özel klip

Uşak Bilim ve Sanat Merkezi’nin öğretmen ve öğrencileri, 104. Çanakkale Deniz Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’ne özel Çanakkale, Ankara, Dumlupınar ve Uşak Şehitliği’nde kendi çektikleri fotoğraflardan oluşan görsellerle, müzik ve şiir eşliğinde bir klip hazırladı.


BİLSEM öğrencileri Nisa Karabacak, Ekin Kuşçuoğlu ve Yusuf Bora Kale’nin projesi olarak başlayan sürece tüm öğrenciler de destek verdi.İki aylık bir çalışmada 300’e yakın fotoğraf arasından 25 fotoğraf seçilerek slayt oluşturuldu.Slayttaki şarkıyıBİLSEM İngilizce öğretmeni Güliz Kirişçi seslendirirken Çağdaş Şahin isimli öğrenci Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale şiirinden mısraların da yer verildiği şiiri okudu. Slayt bir video paylaşım sitesinin BİLSEM sayfasında yayınlandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:03
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