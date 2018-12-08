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Üs bölgesindeki askere sürpriz doğum günü kutlaması

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Gülyazı Karaçalı Üs Bölgesi'nde vatani görevini yapan asker, doğum günü pastasını görünce duygulu anlar yaşadı

08 Aralık 2018 Cumartesi 23:29
Üs bölgesindeki askere sürpriz doğum günü kutlaması

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesindeki üs bölgesinde görevli askere sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Gülyazı Karaçalı Üs Bölgesi'nde vatani görevini yapan 21 yaşındaki Samet Demirel'in Ankara'da yaşayan annesi Esma Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Demir'e oğlunun doğum günü dolayısıyla kutlama isteğini iletti.

Asker annesinin isteğine duyarsız kalmayan Demir, bu talebi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Çağrı Dalyan'a aktardı.

Demir, Uludere Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Hüner, Binbaşı Dalyan, güvenlik korucuları ve bir grup partiliyle üs bölgesindeki askerlerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Vatani görevini yapan Samet Demirel, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını görünce duygulu anlar yaşadı.

Doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyerek söndüren, ailesiyle görüştürülen Demirel, bu anlamlı günde ailesinin yokluğunu aratmayan herkese teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı Demir, asker ailesinden gelen talebi İlçe Jandarma Komutanı ile yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Askerimiz bizlere birer emanet, ailesinin yanında ne kadar huzurlu ve güvende ise burada da aynı hissi yaşatmalıyız. Askerimize sağlıklı, mutlu nice yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 23:29
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