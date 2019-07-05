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Urumçi Katliamının 10’uncu yılında Çin konsolosluğu önünde eylem

Urumçi Katliamının 10’uncu yılındayaklaşık 2 bin 500 Doğu Türkistanlı, Çin konsolosluğu önünde eylem yaptı.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:38
Urumçi Katliamının 10’uncu yılında Çin konsolosluğu önünde eylem

Urumçi Katliamının 10’uncu yılındayaklaşık 2 bin 500 Doğu Türkistanlı, Çin konsolosluğu önünde eylem yaptı. Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği adına konuşma yapan Hidayet Oğuzhan’da ,”tüm dünya uluslarına, uluslararası kurum ve kuruluşlara sesleniyoruz. Doğu Türkistan’da yaşananları artık görün. Şayet bu durumu görmez ve gereğini yerine getirmezseniz yakın bir gelecekte Çin sizin başınıza da musallat olacak” dedi.


5 Temmuz Urumçi Katliamının 10’uncu yılındaDoğu Türkistan Teşkilatlar Birliği , Çin konsolosluğu önünde eylem yaptı.Eylem sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir gurup ellerinde Doğu Türkistan bayraklarıyla güvenlik önlemlerinden geçerek konsolosluk önüne geldi.Grup, basın açıklaması yaparak olaysız bir şekilde dağıldı.


Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Adına konuşma yapanHidayet Oğuzhan,“Şuan Doğu Türkistanda Çin tarafından son iki yıldır başlatılan kültürel ve etnik soykırım icraatları 40 milyonluk bir toplumun topyekün imha ve mankurtlaştırması esasında yürütülmektedir. Çinlileştirmeyi hızlandırmak için ana okuldan itibaren Çince eğitim, Çince yemek, Çince giyim kuşam ve Çin kültürüne özendirme etkinlikleri gibi birtakım adımlar çok keskin ve zorunlu bir şekilde yürütülmektedir. Türk-İslam dünyasının bir parçası olan Doğu Türkistanımızda şuan işgalci Çin 5 milyondan fazla kardeşlerimizi süresi belirsiz bir şekilde sözde terbiye kampı olarak adlandırılan Çin nazi kamplarında tutarak beyin yıkama ve sindirme siyasetiyle Çinlileştirmeye çalışmaktadır” diye konuştu.


“Çin sizin başınıza da musallat olacak”


“Çin sizin başınıza da musallat olacak” diyen Oğuzhan, “Bugün buradan siz değerli basın mensupları vasıtasıyla, demokrasi havarilerine, insan hakları savunucularına, tüm dünya uluslarına, uluslararası kurum ve kuruluşlara sesleniyoruz.Eğer iddia ettiğiniz gibi demokrasi ve insan hakları güçlüden değil haktan yana ise Doğu Türkistan’da yaşananları artık görün. Şayet bu durumu görmez ve gereğini yerine getirmezseniz yakın bir gelecekte Çin sizin başınıza da musallat olacak ve dünyaya büyük bir tehdit oluşturarak ortaya çıkacaktır. Emin olun, şayet gereken önlemler alınmaz ise yaşanmış, yaşanan ve muhtemel yaşanacaklardan sizler de en az zalim Çin iktidarları kadar payınıza düşeni alacaksınız” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:38
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