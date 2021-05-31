Uruguay: Sinovac ölümleri yüzde 97 oranında azaltıyor!

Yeniakit Ankara

Uruguay Halk Sağlığı Bakanlığı’nın raporuna göre, 1 Mart’tan 25 Mayıs’a kadar CoronaVac aşısı alanlara yönelik izleme sonucuna göre, günde 100 bin kişi başına Kovid-19 ile enfekte olan kişi sayısı 36.89, yoğun bakıma girenlerin sayısı 0.17, ölü sayısı 0.04 olarak belirlendi. Aşılanmayanlarda günde 100 binden kişiye düşen enfeksiyon sayısı, yoğun bakıma girenlerin sayısı ve ölüm sayısı sırasıyla 85.17, 5.15 ve 1.05 oldu.

Uruguay’da en az bir doz aşı olan oranı nüfusun yüzde 49,1’i

Açıklanan resmi verilere göre, iki doz CoronaVac aşısından 14 gün sonra Kovid-19 enfeksiyonları yüzde 57, ağır hastalık yüzde 95 ve ölümler yüzde 97 oranında azaltılabilir. Aşı planının 1 Mart’ta başlatıldığı Uruguay’da 29 Mayıs itibarıyla yüzde 80’i CoronaVac aşısı olmak üzere yaklaşık 2,74 milyon doz aşı uygulandı. En az bir doz alanların sayısının nüfusun yüzde 49,1’ine çıktığı Uruguay bu bakımdan Latin Amerika’da ikinci sırada yer alıyor.

