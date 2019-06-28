0553 313 94 23

Uruguay, OAS Genel Kurulundan çekildi

Uruguay Dışişleri Bakan Yardımcısı Bergamino:- “Uruguay, Guaido'nun heyetinin Venezuela hükümetinin meşru temsilcisi gibi tanıtılmaya çalışmasını OAS’nin meşruiyetinin esir alınması olarak görüyor”

28 Haziran 2019 Cuma 06:27
Uruguay, OAS Genel Kurulundan çekildi

MEDELLIN (AA) - Uruguay, Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun temsilcilerinin katıldığı Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Kurulundan çekildi.

Kolombiya’nın Medellin kentinde düzenlenen OAS 49’uncu Genel Kurul Toplantısının açılışında konuşan Uruguay’ın OAS’deki heyetine liderlik eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Ariel Bergamino, Guaido’nun heyetinin meşru bir hükümet gibi kabul edilmesine tepki gösterdi.

Bergamino, Venezuela’da Guaido’yu tanımadıklarını hatırlattı ve ülkesinin bu toplantıda bulunmasının uygun olmadığını vurguladı.

Kıtadaki diğer ülkelerin de Guaido’nun temsilcilerinin toplantıda meşru bir hükümet gibi bulunmasına itiraz etmeleri gerektiği değerlendirmesinde bulunan Bergamino, “Uruguay, buradaki heyetin Venezuela hükümetinin meşru temsilcisi gibi tanıtılmaya çalışmasını OAS’nin meşruiyetinin esir alınması olarak görüyor.” dedi.

Bergamino, ülkesinin OAS üyeliğinin ise devam edeceğini belirtti.

Venezuela hükümeti 27 Nisan’da OAS’den tamamen ayrılmıştı.

Birçok üyesi Venezuela hükümeti ile bağlarını koparan ve Guaido’yu tanıyan OAS’de Genel Sekreteri Luis Almagro uzun süredir Venezuela hükümeti aleyhinde sert politika izliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 06:27
  1. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS)
  2. Kolombiya
  3. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...
    1. G-20 zirvesinde dikkat çeken detay!..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    3. 28.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    4. G20 Osaka Liderler Zirvesi başladı
    5. Resmi Gazete'de açıklandı... Adalet..
    6. ABD'nin başı 'küresel ısınma' ile..
    7. Jandarma ve Sahil Güvenlik..
    8. Uruguay, OAS Genel Kurulundan çekildi
    9. Görüntüyü izleyen şaşıp kalmıştı... O..
    10. Yok artık... Milyonlar avroluk..
    11. Trump'ın G-20 gündemine ikili ticari..
    12. Konya'da kan donduran olay... Bir..
    13. 'Ancak filmlerde olur' Yer..
    14. Twitter harekete geçti... Hedef Trump..
    15. Başkent’te binanın 3. katında çıkan..
    16. Dünya Bankasından yoksulluğun..
    17. Fatih’teki yabancı uyruklu kadını..
    18. Ankara'da 3 kişi yangından son anda..
    19. G20 zirvesi bugün başlıyor
    20. Büyük skandal! Şehitlere 'gerizekalı'..
    21. Adalet Bakanlığı 5 bin 970 personel..
    22. Kendine bombacı süsü veren fırıldak..
    23. Elazığ’da silahlı bıçaklı kavga: 2 ölü..
    24. ABD Kongresinden mültecilere yardım..
    25. Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van..
    26. D-100 Karayolunda zincirleme trafik..
    27. Avusturya’da patlama sonucu çöken..
    28. Suriye sınırına komando takviyesi
    29. Başkan Erdoğan'dan Sinop Nükleer..
    30. NSU cinayetleri aydınlığa kavuşmadı
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı
    Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti! Skandal karar...
    Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti! Skandal karar...