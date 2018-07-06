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Dünya Kupası çeyrek final Uruguay Fransa maçı sonucu ne oldu! Yarı finale çıkan takım kim oldu?

Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası çeyrek finali Uruguay Fransa maçı sonucu son dakika ne belli oldu. Fransa, Uruguay'ı 2-0 yenerek yarı finale çıkan ilk takım oldu. Yarı final maçları 10-11 Temmuz'da yapılacak.

06 Temmuz 2018 Cuma 19:06
Dünya Kupası çeyrek final Uruguay Fransa maçı sonucu ne oldu! Yarı finale çıkan takım kim oldu?

Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası çeyrek finali Uruguay Fransa maçı sonucu son dakika ne belli oldu. Fransa, Uruguay'ı 2-0 yenerek yarı finale çıkan ilk takım oldu. Yarı final maçları 10-11 Temmuz'da yapılacak.

Uruguay Fransa maçı sonucuna göre Uruguay 0 2 Fransa. Maç sonucuna göre Yarı finale Fransa çıktı. Dünya Kupası çeyrek finalinde Uruguay ile Fransa karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını ve canlı anlatımını SKOR'dan takip edebilirsiniz. Fransa dakika 40'da Varane'ın golüyle 1-0 öne geçti. Antoine Griezmann 61. dakikada skoru 2-0 yaparken Muslera'nın golde büyük bir hatası söz konusuydu.

 Dünya Kupası C grubundan lider olarak çıkan Fransa, Arjantin’i 4-3 mağlup ederek çeyrek finale çıkma başarısını göstermişti. Uruguay Portekiz yenerek çeyrek finale çıkmıştı. Yarı final maçları 10-11 Temmuz'da yapılacak. Yarı finale çıkan ilk takım Fransa oldu. Böylelikle Fransa, Uruguay'ı 2-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Fransa, Brezilya-Belçika maçının galibiyle eşleşecek.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 19:06
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