Urla Belediyesi ve KalDer’den Ege’de bir ilk

Urla Belediyesi ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi arasında, "EFQM Avrupa Mükemmelik Modeli İyi Niyet Bildirisi" imzalandı. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Ege ve İzmir’de ilk kez EFQM Mükemmellik Modelini bir belediyeye uyarlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

EFQM Avrupa Mükemmelik Modeli İyi Niyet Bildirisi, Urla Belediyesi ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi arasında törenle imzalandı. Urla Belediyesi önünde gerçekleştirilen bildirinin imzaları, KalDer İzmir Şubesi Başkanı Senem Kılıç ile Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz tarafından atıldı.

İmzalanan "İyi Niyet Bildirisi" ile İzmir’in Avrupa mükemmellik modeline uyum sağlayacaklarını söyleyen Başkan Oğuz, "Türkiye’de bir çok kentin belediyesi EFQM modelini benimseyip standartlarını yükseltti; fakat İzmir, maalesef yeterli hız kazanamadı. Bu konuda ilk harekete geçen belediye olduğumuz için son derece mutlu ve gururluyuz" dedi.

Yaşamın her alanında kalite anlayışının önemli yer tuttuğunu belirten Oğuz, bireylerin kişisel gelişimlerinin yanında kurumların da kalite standartlarını yükseltmesi gerektiğine dikkat çekti. Urla gibi her geçen gün nüfusu artan ilçede kurumların da sorumluluğunun arttığını kaydeden Burak Oğuz, "Biz geleceğin Urlasını inşa etmek için yola çıktık. Hedefimiz Urla’yı her alanda yükseltmek, geliştirmek ve daha yaşanabilir bir hale getirmektir. Bundan böyle benim gözümde Urlalıların hepsi birer kalite gönüllüsüdür. KalDer mentorluğunda, Avrupa standartlarında hizmet vereceğimizi taahhüt ediyoruz" diye konuştu.

KalDer İzmir Şube Başkanı Senem Kılıç da, Ege Bölgesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinden de önce Urla’nın bu bildirgeyi imzalamasının önemini vurguladı. Kılıç, büyükşehir belediyesi ile de önümüzdeki günlerde benzer anlaşmayı imzalayacaklarını aktararak, "Belediye bünyesinde verilen hizmetler kapsamında Avrupa standartlarında hizmet hedeflenmekte. Böylesi bir girişim İzmir’in incisi ve kalbi Urla’ya yakışırdı" diye aktardı.

Törene ayrıca; Urla CHP İlçe Başkanı Hakan Özbadur, KalDer İzmir Şubesinin yönetim kurulu üyeleri, genel sekreter Ebru İlikli, Urla Belediyesinin başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.