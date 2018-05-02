Ürkütücü tablo! Soğuk Savaş’tan sonra zirvede

Asyanın Sesi'nin haberine göre İsveç merkezli araştırma enstitüsü, küresel askeri harcamalar Soğuk Savaş’tan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. ABD, Çin ve Suudi Arabistan ise listenin zirvesinde.

Çarşamba günü yayınlanan raporda, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), küresel askeri harcamaların bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artışla 2017 yılında 1,73 trilyon dolar olduğunu tahmin ediyor.

ABD, geçen yılın aynı dönemine göre 610 milyar dolar ile dünyanın en büyük harcaması olmaya devam etti. ABD, küresel askeri harcamaların yüzde 35’ini gerçekleştirirken, en yüksek yedi ülkeden daha fazlasını oluşturdu.

Savunma bütçesinin de bu yıl önemli ölçüde artması bekleniyor.

Çin, ikinci sırada. Asya ülkesinin 228 milyar dolar harcadığı tahmin edildi.

Savunma araştırma kuruluşu, Çin’in küresel harcamalardaki payının 2008’den bu yana ikiye katlandığını tahmin ediyor.

Suudi Arabistan, Rusya’nın ardından üçüncü sırada yer alarak 2017 yılında 69.4 milyar dolar harcadı.

Öte yandan, Rusya’nın harcamaları 2016 yılına göre yüzde 20 oranında gerileyerek 66.3 milyar dolara düştü. 1998’den bu yana ilk düşüş oldu. SIPRI düşüşü düşen petrol fiyatları gibi faktörlere bağladı.

Fransa beşinci sırada bitirdi. Fransa ($ 57.8), İngiltere ($ 47.4 milyar), Japonya (45.4 milyar $), Almanya ($ 44.3 milyar) ve Güney Kore (39.2 milyar $) ilk 10 askeri harcamalardaki diğer ülkelerdi.

‘CİDDİ ENDİŞE NEDENİ’

SIPRI, genel olarak 29 NATO müttefikinin 2017 yılında orduya toplam 900 milyar dolar harcadığını ve bunun da toplam dünya harcamalarının yüzde 52’sini oluşturduğunu söyledi.

Hem orta hem de batı Avrupa’daki askeri harcamalar, 2017 yılında sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 1.7 oranında artmış ve “kısmen Rusya’dan gelen bir tehdit algısı tarafından tetiklenmiştir.”

Bağımsız enstitü, dünya askeri harcamalarının Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana 2017 yılında 1.739 trilyon dolar olarak en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

SIPRI başkanı Jan Eliasson yaptığı açıklamada, “Yüksek dünya askeri harcamalarının sürdürülmesi ciddi bir endişe kaynağıdır” dedi.

“Dünyadaki çatışmalara barışçıl çözümler arayışını zayıflatıyor.”

SIPRI, rakamlarının harekat masrafları, silah ve teçhizat alımları ile araştırma ve geliştirmeyi içerdiğini belirtti.